Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 27 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Fulvia Murru, segretario generale Uil Sardegna – Caldo estremo, l’allarme della UIL Sardegna

Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – Matrimonio da sogno in Costa Smeralda

Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Il Cagliari in diretta, debutta con Daniel Maldini

Riccardo Mulas, collezionista ludoteca Dual Dimension – Carte Pokémon, il boom delle collezioni conquista anche gli adulti

Pierluigi Serra, scrittore – Camil Victor Fevrier, il mistero da Grenoble a Cagliari

Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Nuova ondata di caldo in arrivo sull’Isola

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