“Caffè Corretto”, la puntata del 27 agosto 2026: caldo estremo, l’allarme della UIL SardegnaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 27 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Fulvia Murru, segretario generale Uil Sardegna – Caldo estremo, l’allarme della UIL Sardegna
Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – Matrimonio da sogno in Costa Smeralda
Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Il Cagliari in diretta, debutta con Daniel Maldini
Riccardo Mulas, collezionista ludoteca Dual Dimension – Carte Pokémon, il boom delle collezioni conquista anche gli adulti
Pierluigi Serra, scrittore – Camil Victor Fevrier, il mistero da Grenoble a Cagliari
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Nuova ondata di caldo in arrivo sull’Isola