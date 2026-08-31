radiolina
31 agosto 2026 alle 14:29
“Caffè Corretto”: puntata del 31 agosto 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 31 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Andrea Artizzu – Giornalista de L’Unione Sarda – Nuova toponomastica di Cagliari, 16 nuove intitolazioni tra strade e piazze
- Fabiano Gaggini – Giornalista de L’Unione Sarda – Il Cagliari perde contro l’Inter, ma i rossoblù convincono
- Sandro Mungianu – Direttore artistico Festival Spaziomusica – Cagliari, al via la nuova edizione del Festival Spaziomusica
- Claudia Rabellino Becce – Avvocatessa – 29 anni fa la scomparsa di Lady Diana, l’ultima vacanza in Sardegna
- Veronica Marzi – Esperta di letteratura – L’estate di Garmann, il libro per bambini che insegna ad affrontare la paura
- Luigi Frigoli – Giornalista di Unionesarda.it – Le notizie dalla redazione di Unionesarda.it
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