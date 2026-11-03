radiolina
03 novembre 2026 alle 14:50
“La Strambata”: puntata del 3 novembre 2026Conduce Andrea Sechi
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Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 3 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Simona De Francisci – Condirettrice del Tg di Videolina
- Giovanni Dore – Avvocato
- Ferdinando De Giorgi – Coach Nazionale italiana volley
- Caffè Scorretto – L’americano calmo
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