Andrea Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 2 Novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda

Padre Eugenio Caramia, rettore Basilica di Bonaria

Simona De Francisci, condirettrice del Tg di Videolina

Silvia Orrù, giornalista di Videolina

Il post del Lunedì – Le radici della crisi

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