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02 novembre 2026 alle 14:26aggiornato il 02 novembre 2026 alle 14:26
La Strambata, la puntata del 2 novembre 2026: tra gli ospiti Padre Eugenio Caramia, rettore della Basilica di BonariaConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 2 Novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda
Padre Eugenio Caramia, rettore Basilica di Bonaria
Simona De Francisci, condirettrice del Tg di Videolina
Silvia Orrù, giornalista di Videolina
Il post del Lunedì – Le radici della crisi
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