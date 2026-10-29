Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 29 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
  • Roberto Bolognese, presidente Confesercenti Sardegna
  • Antonio Durzu, SINAGI
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina
  • Giacomo Clerici, chirurgo
  • Suor Maria Carmela Tornatore, superiora generale Istituto Suore deli Getsemani
  • Filippo Martinez, regista, tragediografo
  • Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
  • Caffè Scorretto 

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