radiolina
29 ottobre 2026 alle 14:20
“La Strambata”: puntata del 29 ottobre 2026Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 29 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
- Roberto Bolognese, presidente Confesercenti Sardegna
- Antonio Durzu, SINAGI
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
- Giacomo Clerici, chirurgo
- Suor Maria Carmela Tornatore, superiora generale Istituto Suore deli Getsemani
- Filippo Martinez, regista, tragediografo
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
- Caffè Scorretto
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