Caffè Corretto, la puntata del 2 novembre 2026: «Rincari oltre il 13%, famiglie in difficoltà»Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 2 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giorgio Vargiu – Presidente regionale Adiconsum – Carovita in Sardegna: «Rincari oltre il 13%, famiglie in difficoltà»
Elena Pau – Direttrice artistica – “Creature” a Portoscuso: 15 giorni tra teatro, poesia e identità sarda
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Frosinone nel mirino: ora serve una svolta
Andrea Deidda – giornalista di Unionesarda.it – Scuola in Sardegna: -40% di studenti e docenti entro il 2040