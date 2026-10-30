La Strambata, la puntata del 30 ottobre 2026: tra gli ospiti Fulvia Murru, segretaria generale UILConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 30 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it –
Ugo Cappellacci, presidente Commissioni Affari sociali Camera dei Deputati –
Fulvia Murru, segretaria generale UIL
Paolo Bonanni, docente Università di Firenze
Alessandra Guigoni, antropologa
Sabrina Corriga, presidente Lions
Enzo Asuni, social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – Lettere, Numeri