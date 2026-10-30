Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 30 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it –

Ugo Cappellacci, presidente Commissioni Affari sociali Camera dei Deputati –

Fulvia Murru, segretaria generale UIL

Paolo Bonanni, docente Università di Firenze

Alessandra Guigoni, antropologa

Sabrina Corriga, presidente Lions

Enzo Asuni, social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – Lettere, Numeri

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