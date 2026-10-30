Caffè Corretto, la puntata del 30 ottobre 2026: Cagliari Festival Scienza dal 5 novembreConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
ALDO CANNAS, Presidente Scienza Società Scienza – Cagliari Festival Scienza, dal 5 novembre sei giorni tra ricerca e innovazione
VITTORIO BISSARO, Trimmer di Luna Rossa, VALENTINA GOTTLIEB ambasciatrice Sea Beyond ANTONIO AUGERI, CEO di Ogyre e ALESSANDRA RAGGIO, Itaca – Ocean Film Festival – Ocean Film Festival a Cagliari, Luna Rossa scende in campo per la tutela del mare
FRANCESCO GIAI VIA, direttore artistico Carbonia Film Festival – Carbonia Film Festival 2026, cinque giorni di cinema, incontri e musica
ANDREA DEIDDA, giornalista di UnioneSarda.it – Cagliari, migliaia in piazza per lo sciopero generale