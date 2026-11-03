Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – L’Unione Sarda, domani torna l’inserto Salute: focus sulla menopausa
  • Stefano Ledda, direttore artistico Teatro senza Quartiere – Gioco d’azzardo tra gli adolescenti, il teatro racconta i rischi della dipendenza
  • Fabio Meloni, giornalista e direttore artistico di Ideario sport – Ideario Sport, a Cagliari due giornate tra libri, pallavolo e inclusione
  • Lele Casini, giornalista e radiocronista – Cagliari, Fadera e Obert assenti: tutte le possibili soluzioni per Pisacane
  • Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Aeroitalia lascia la Sardegna, scontro sulla data dell’addio
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