radiolina
03 novembre 2026 alle 13:59
“Caffè Corretto”: puntata del 3 novembre 2026Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – L’Unione Sarda, domani torna l’inserto Salute: focus sulla menopausa
- Stefano Ledda, direttore artistico Teatro senza Quartiere – Gioco d’azzardo tra gli adolescenti, il teatro racconta i rischi della dipendenza
- Fabio Meloni, giornalista e direttore artistico di Ideario sport – Ideario Sport, a Cagliari due giornate tra libri, pallavolo e inclusione
- Lele Casini, giornalista e radiocronista – Cagliari, Fadera e Obert assenti: tutte le possibili soluzioni per Pisacane
- Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Aeroitalia lascia la Sardegna, scontro sulla data dell’addio
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