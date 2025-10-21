Caffè corretto, la puntata del 21 ottobre: Cinzia Pinna, le nuove indaginiConduce Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 21 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Andrea Busia – Giornalista de L’Unione Sarda – Cinzia Pinna: il movente sessuale dietro le nuove indagini
Francesco Abate – Giornalista e scrittore – Francesco Abate: oggi esce il nuovo romanzo “Gli Indegni”
Lele Casini – Giornalista e radiocronista – Cagliari: preoccupa la condizione fisica di Mina
Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it – Agguato a Dolianova, ferito autotrasportatore
Cagliari: traffico intenso sull’asse mediano a causa di un incidente