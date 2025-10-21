radiolina
21 ottobre 2025 alle 13:13
Gr regionale del 21 ottobre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Cagliari: dieci condanne e due assoluzioni nel processo abbreviato per l’evasione del boss Raduano
Politica: ieri il vertice di maggioranza in Regione per la manovra finanziaria
Palau: il sopralluogo del Ris dei Carabinieri per ricostruire la scena del delitto
Cagliari: paura dei residenti della Marina per i continui episodi di violenza
“Giovani di categoria“: ospiti della puntata di oggi l’ASD Selargius
Calcio: ripresa degli allenamenti ad Assemini. Da verificare le condizioni di Mina
Basket: domani impegno europeo per la Dinamo
