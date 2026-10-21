radiolina
21 ottobre 2026 alle 19:29
“La Strambata”: puntata del 21 ottobre 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina – Stretta sulla criminalità minorile dopo i fatti di Milano
- Francesca Melis – Ufficio Produzione Film Commission – Cinema in Sardegna: i film in uscita girati sull’Isola
- Salvatore Mereu – Regista – Domani esce in Sardegna “Alberi erranti” di Salvatore Mereu
- Alessandra Usai – Regista – Un documentario su Eva Mameli Calvino, pioniera della botanica
- Viola Palmieri – Stilista – Un aperitivo solidale a Cagliari per aiutare le pazienti oncologiche
- Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda – Il 23 ottobre esce il nuovo album dei Sa Razza
- Caffè Scorretto – Pronti al decollo
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