Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda – Disordini studenteschi, il governo Meloni prepara nuove misure

Giorgio Sabeddu – Presidente FIAIP Cagliari-Oristano / Confindustria

Mimmo Moro – Presidente Unione Turismo Confapi Sardegna

Gianluca Caboni – Consigliere comunale con delega al Turismo

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto

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