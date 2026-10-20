La Strambata, la puntata del 20 ottobre 2026: disordini studenteschi, il governo Meloni prepara nuove misureConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda – Disordini studenteschi, il governo Meloni prepara nuove misure
Giorgio Sabeddu – Presidente FIAIP Cagliari-Oristano / Confindustria
Mimmo Moro – Presidente Unione Turismo Confapi Sardegna
Gianluca Caboni – Consigliere comunale con delega al Turismo
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto