Massimiliano Rais – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 21 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Manuel Floris, direttore scientifico Planetario L’Unione Sarda – Orionidi, cometa di Halley e missione MMX: il cielo di ottobre
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, niente alibi dopo Monza: i tifosi chiedono una reazione
  • Paola Pilia, direttrice di TCS – Sardegna, cento comuni montani contro la nuova classificazione
  • Bebo Ferra, musicista – Arenas, a Quartu il Mediterraneo suona jazz
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Delitto Longoni, ergastolo definitivo per Fabio Fois
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