radiolina
21 ottobre 2026 alle 14:07
“Caffè Corretto: puntata del 21 ottobre 2026Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 21 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Manuel Floris, direttore scientifico Planetario L’Unione Sarda – Orionidi, cometa di Halley e missione MMX: il cielo di ottobre
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, niente alibi dopo Monza: i tifosi chiedono una reazione
- Paola Pilia, direttrice di TCS – Sardegna, cento comuni montani contro la nuova classificazione
- Bebo Ferra, musicista – Arenas, a Quartu il Mediterraneo suona jazz
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Delitto Longoni, ergastolo definitivo per Fabio Fois
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