Massimiliano Rais – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 19 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:⁠

La rassegna Stampa di Radiolina

Enrico Trogu, direttore dell’archivio di stato di Cagliari

Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it

© Riproduzione riservata