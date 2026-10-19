radiolina
19 ottobre 2026 alle 15:57
Caffè Corretto, la puntata del 19 ottobre 2026: Cagliari, l’archivio di Stato si prepara al centenarioConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 19 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
La rassegna Stampa di Radiolina
Enrico Trogu, direttore dell’archivio di stato di Cagliari
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata