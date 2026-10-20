Massimiliano Rais – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 20 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Paolo Desogus, docente Sorbona Parigi – Francia, proteste e disagio sociale: Paolo Desogus esclude un nuovo ’68

Gaetano Crivaro, regista – Cosa rimane quando il mare si muove, il docufilm di Gaetano Crivaro

Umberto Zapelloni, direttore de Il Foglio sportivo – Kimi Antonelli come Alberto Ascari, il sogno vive ancora

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Ordine pubblico, il governo prepara un decreto

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