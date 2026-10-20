Caffè Corretto, la puntata del 20 ottobre 2026: Kimi Antonelli come Alberto AscariConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 20 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Paolo Desogus, docente Sorbona Parigi – Francia, proteste e disagio sociale: Paolo Desogus esclude un nuovo ’68
Gaetano Crivaro, regista – Cosa rimane quando il mare si muove, il docufilm di Gaetano Crivaro
Umberto Zapelloni, direttore de Il Foglio sportivo – Kimi Antonelli come Alberto Ascari, il sogno vive ancora
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Ordine pubblico, il governo prepara un decreto