radiolina
16 ottobre 2026 alle 14:58
“La Strambata”: puntata del 16 ottobre 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 16 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Monza – Cagliari, la probabile formazione rossoblù
- Marta Cincotti – curatrice mostra Terra Madre – “Terra madre” a Cagliari: la mostra tra fotografia, fiber art e natura
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
- Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda
- Caffè Scorretto – L’Erba Voglio
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