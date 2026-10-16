Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 16 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Monza – Cagliari, la probabile formazione rossoblù
  • Marta Cincotti – curatrice mostra Terra Madre – “Terra madre” a Cagliari: la mostra tra fotografia, fiber art e natura
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
  • Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – L’Erba Voglio

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