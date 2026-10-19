La Strambata, la puntata del 19 ottobre 2026: allarme sicurezza in SardegnaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – Vicedirettore L’Unione Sarda – Sardara, assalto all’armeria: allarme sicurezza in Sardegna
Simona Fanzecco – Segretaria CGIL Sardegna – Cgil Sardegna, il 20 novembre sciopero generale
Giuseppe Moro – UniCaralis – Carovita universitario: UniCaralis scende in piazza
Valeria Ciabattoni – Direttrice artistica CEDAC – Teatro in Sardegna, il CEDAC sfiora i 3.000 abbonamenti
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Il Post del Lunedì – Governare il dissenso