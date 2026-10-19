Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Crivelli – Vicedirettore L’Unione Sarda – Sardara, assalto all’armeria: allarme sicurezza in Sardegna

Simona Fanzecco – Segretaria CGIL Sardegna – Cgil Sardegna, il 20 novembre sciopero generale

Giuseppe Moro – UniCaralis – Carovita universitario: UniCaralis scende in piazza

Valeria Ciabattoni – Direttrice artistica CEDAC – Teatro in Sardegna, il CEDAC sfiora i 3.000 abbonamenti

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Il Post del Lunedì – Governare il dissenso

© Riproduzione riservata