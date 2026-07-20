“La Strambata”: puntata del 20 luglio 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 20 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Gianfranco Cabiddu – regista – Carloforte, Gianfranco Cabiddu presenta Creuza de Ma: “Qui nasce il cinema del futuro”
Giuliano Frau – Adoc – Quali sono gli effetti del caldo estremo sui consumatori?
Alberto Masu – giornalista di Videolina – Cagliari, squadra ancora in costruzione: le ultime dal ritiro
Gianfranco Locci – giornalista di Videolina – Assalto al Postamat di Mamoiada: furgone rubato usato come ariete
Alessandro Gallo – meteorologo – Caldo record in Sardegna: quanto durerà? La risposta del meteorologo
Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
Il Post del Lunedì – Provocazioni irresponsabili