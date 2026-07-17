Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 17 lulgio 2026 con Lele Casini.

Meteo: temperature registrate fino a 47 gradi, oggi il giorno più caldo. La tendenza del tempo con il meteorologo Alessandro Gallo

  • Incendi: roghi a Narcao. Bottidda e Bono. Controlli della forestale con la denuncia di varie persone
  • Sestu: arrestato un 34enne per detenzione e spaccio di droga
  • Santu Lussurgiu: da oggi il Festival “Vulcani Blues”
  • Budoni: oggi la presentazione del libro “Gli indegni” di Fancesco Abate
  • Calcio: oggi doppio allenamento per il Cagliari. Questo pomeriggio la presentazione del nuovo centrocampista Romano
  • Basket: Esperia e Sennori nella North Conference di B interregionale. La Mercede Alghero ripescata in A2
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