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17 luglio 2026 alle 13:02
GR regionale del 17 luglio 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 17 lulgio 2026 con Lele Casini.
Meteo: temperature registrate fino a 47 gradi, oggi il giorno più caldo. La tendenza del tempo con il meteorologo Alessandro Gallo
- Incendi: roghi a Narcao. Bottidda e Bono. Controlli della forestale con la denuncia di varie persone
- Sestu: arrestato un 34enne per detenzione e spaccio di droga
- Santu Lussurgiu: da oggi il Festival “Vulcani Blues”
- Budoni: oggi la presentazione del libro “Gli indegni” di Fancesco Abate
- Calcio: oggi doppio allenamento per il Cagliari. Questo pomeriggio la presentazione del nuovo centrocampista Romano
- Basket: Esperia e Sennori nella North Conference di B interregionale. La Mercede Alghero ripescata in A2
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