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17 luglio 2026 alle 14:06aggiornato il 17 luglio 2026 alle 14:06
Sport News del 17 luglio 2026Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 17 luglio 2026 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Cagliari, quinto giorno di ritiro ad Assemini
- Calcio, Serie A: Cagliari, Belotti resta in attesa dei controlli
- Basket: Dinamo, niente ripescaggio: sarà Serie A2
- Football Americano: Crusaders ricevuti in Consiglio regionale
- Atletica: Cagliari Urban Trail, iscrizioni aperte
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