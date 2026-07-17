Le notizie sportive del 17 luglio 2026 con Valentina Caruso.

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  • Calcio, Serie A: Cagliari, Belotti resta in attesa dei controlli
  • Basket: Dinamo, niente ripescaggio: sarà Serie A2
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