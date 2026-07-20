Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 20 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Laura Frau, Assessore Spettacolo e Attività Produttive di Villasimius – First Time in Villa, a Villasimius debutta la serata dedicata agli adolescenti
  • Floris e Nu, progetto Feeling Sounds 2 – Feeling Sounds 2 porta i concerti accessibili alle persone sorde
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Spagna campione del mondo, festa anche a Cagliari
  • Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it – Tentato assalto al Postamat di Mamoiada: banditi in fuga dopo l’attacco
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