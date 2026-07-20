radiolina
20 luglio 2026 alle 16:00
“Caffè Corretto”: puntata del 20 luglio 2026Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 20 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Laura Frau, Assessore Spettacolo e Attività Produttive di Villasimius – First Time in Villa, a Villasimius debutta la serata dedicata agli adolescenti
- Floris e Nu, progetto Feeling Sounds 2 – Feeling Sounds 2 porta i concerti accessibili alle persone sorde
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Spagna campione del mondo, festa anche a Cagliari
- Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it – Tentato assalto al Postamat di Mamoiada: banditi in fuga dopo l’attacco
© Riproduzione riservata