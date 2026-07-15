La Strambata, puntata del 15 luglio 2026Con Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 15 Luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista
Ugo Cappellacci – Deputato Forza Italia
Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – Inquinamento al Poetto: la microplastica invade la spiaggia
Nicola Scano – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
Caffè Corretto