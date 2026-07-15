Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 15 Luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini – giornalista e radiocronista

Ugo Cappellacci – Deputato Forza Italia

Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – Inquinamento al Poetto: la microplastica invade la spiaggia

Nicola Scano – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina

Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends

Caffè Corretto

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