Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 17 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Calciomercato Cagliari, Belotti in attesa degli esami e Romano si presenta: tutte le novità dal ritiro
  • Alessandro Cardini, Direttore INFN Cagliari – Einstein Telescope, nuovi accordi rafforzano la candidatura della Sardegna
  • Massimo Mascia, presidente Botteghe In Piazza – Calici Diversi torna a Quartu: sei giorni tra Cannonau, birre artigianali e cultura
  • Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Blackout nel Cagliaritano, rete elettrica in crisi per il caldo
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