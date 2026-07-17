radiolina
17 luglio 2026 alle 12:01
Einstein Telescope e caso Belotti: il “Caffè Corretto” del 17 luglio 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 17 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Calciomercato Cagliari, Belotti in attesa degli esami e Romano si presenta: tutte le novità dal ritiro
- Alessandro Cardini, Direttore INFN Cagliari – Einstein Telescope, nuovi accordi rafforzano la candidatura della Sardegna
- Massimo Mascia, presidente Botteghe In Piazza – Calici Diversi torna a Quartu: sei giorni tra Cannonau, birre artigianali e cultura
- Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Blackout nel Cagliaritano, rete elettrica in crisi per il caldo
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