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17 luglio 2026 alle 14:13aggiornato il 17 luglio 2026 alle 14:13
“La Strambata”: puntata del 17 luglio 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 17 Luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Diana Bertinetti – direttrice dello IED
Lele Casini – giornalista e radiocronista
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it
Andrea Sechi – giornalista di Videolina
Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
Caffè Corretto
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