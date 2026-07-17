Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 17 Luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Diana Bertinetti – direttrice dello IED

Lele Casini – giornalista e radiocronista

Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it

Andrea Sechi – giornalista di Videolina

Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends

Caffè Corretto

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