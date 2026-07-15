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15 luglio 2026 alle 12:36
Gr regionale del 15 luglio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Ottana: le motivazione dell’arresto in carcere del sindaco Saba
Incendi: ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo ad Aglientu
Continuità: ancora un volo in continuità saltato
Stadio: tre ore di vertice tra Amministrazione e Cagliari Calcio. Parti vicine sulla convenzione
S.Teresa: irregolarità in una ditta di raccolta rifiuti. Multa e denuncia per il titolare
Calcio: il Cagliari ha ufficializzato il centrocampista Winks. Le sue prime parole sui social rossoblù
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