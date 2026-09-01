radiolina
01 settembre 2026 alle 14:14
“La Strambata”: puntata del 1 settembre 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 01 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Adriana Vacca – Presidente Admo Sardegna
- Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina
- Gianni Pistidda – Produttore di biciclette
- Caffè Scorretto – Grazie dell’America
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