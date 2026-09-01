Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 01 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Maria Carta – Chef
  • Giovanni Scanu – Critico cinematografico
  • Veronica Marzi – Esperta di letteratura per l’infanzia
  • Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
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