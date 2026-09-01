radiolina
01 settembre 2026 alle 11:58
“Caffè Corretto”: puntata del 1 settembre 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 01 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda
- Maria Carta – Chef
- Giovanni Scanu – Critico cinematografico
- Veronica Marzi – Esperta di letteratura per l’infanzia
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
© Riproduzione riservata