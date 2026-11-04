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04 novembre 2026 alle 14:16aggiornato il 04 novembre 2026 alle 14:16
“La Strambata”: puntata del 4 novembre 2026Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 4 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Franco Mula – Consigliere regionale FDI
- Federico Carli – Presidente Associazione Guido Carli
- Simona De Francisci – Condirettrice TG di Videolina
- Caffè Scorretto – Ex rosso lucrativo
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