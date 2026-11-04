Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 4 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Franco Mula – Consigliere regionale FDI
  • Federico Carli – Presidente Associazione Guido Carli
  • Simona De Francisci – Condirettrice TG di Videolina
  • Caffè Scorretto – Ex rosso lucrativo
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