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02 settembre 2026 alle 14:48
La Strambata, la puntata del 2 settembre: si parla di sanitàConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 02 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Gianfranco Angioni – Usb Sanità
Lele Casini – Giornalista e radiocronista
Franco Ferrandu – Giornalista del TG di Videolina
Rebecca Pisanu – Unikaralis e Alessia Caredda – Studentessa
Caffè Scorretto – Donald Maps
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