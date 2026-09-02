Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 02 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Gianfranco Angioni – Usb Sanità

Lele Casini – Giornalista e radiocronista

Franco Ferrandu – Giornalista del TG di Videolina

Rebecca Pisanu – Unikaralis e Alessia Caredda – Studentessa

Caffè Scorretto – Donald Maps

© Riproduzione riservata