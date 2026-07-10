Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 10 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda

Luca Borzoni – Storie delle Relazioni internazionali

Alessia Farci – Ricercatrice e scrittrice

Neria De Giovanni – Saggista, biografa e critica letteraria

Lucio Aru e Franco Erre – Art director

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – Gli Erbivori

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