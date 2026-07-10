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10 luglio 2026 alle 15:15aggiornato il 10 luglio 2026 alle 15:15
La Strambata, la puntata del 10 luglio 2026: tra gli ospiti la saggista Neria De GiovanniConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 10 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda
Luca Borzoni – Storie delle Relazioni internazionali
Alessia Farci – Ricercatrice e scrittrice
Neria De Giovanni – Saggista, biografa e critica letteraria
Lucio Aru e Franco Erre – Art director
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – Gli Erbivori
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