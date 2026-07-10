Ne abbiamo già parlato, ma il problema è rimasto e quindi il tema è attuale. Chi sale in auto per via Badas e arriva a porta S’Avanzada – o San Pancrazio o di Altamira, come preferite – trova un rosso. Serve a non ingolfare la Porta, che è stretta, e lasciare il passo a chi arriva da Buoncammino e ha passato il semaforo gemello di Porta Cristina.

D’autunno e d’inverno ogni tanto sgattaiola anche un pedone, appiattendosi sulle mura o svignandosela mentre una torma di auto è ferma a un rosso e l’altra non si è ancora lanciata allo scattare del verde. Ma nella bella stagione ci pascolano legioni di turisti.

E se l’automobilista ha un atteggiamento scattante e insofferente da predatore, il pedone ha una mentalità erbivora. Quindi da solo è timido ma in massa se ne infischia. Quando l’automobilista accenna a infilare la Porta, il pedone-massa la ingorga.

E se il guidatore insiste, lui lo guarda con odio: non sa che chi è in macchina non è per forza un arrogante, ma semplicemente teme che nel frattempo scatti l’altro verde e le auto che arrivano in senso opposto lo blocchino e tutti lo maledicano.

Quindi o dividiamo il tempo in tre, e tra un verde e l’altro facciamo spazio anche a un “Avanti” pedonale, oppure mettiamo in conto che poi su ogni nave torneranno battaglioni di pedoni-turisti pronti a giurare che la città è bella, certo, ma gli abitanti sono dei selvaggi.

Celestino Tabasso

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