Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 8 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giulio Zasso – vicedirettore de L’Unione Sarda – Elezioni politiche 2027: “La primavera resta l’ipotesi più probabile”
  • Tomaso Piras – imprenditore – Pane artigianale, Tomaso Piras: “Il tempo è il nostro ingrediente segreto”
  • Domenico Quirico – editorialista de La Stampa – Migranti, Domenico Quirico: “Dal 2011 il problema è rimasto totalmente irrisolto”
  • Michele Cossa – sindaco di Sestu
  • Luca Neri – giornalista di Videolina
  • Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
  • Caffè Corretto
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