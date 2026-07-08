radiolina
08 luglio 2026 alle 14:44
“La Strambata”: puntata dell’8 luglio 2026Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 8 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giulio Zasso – vicedirettore de L’Unione Sarda – Elezioni politiche 2027: “La primavera resta l’ipotesi più probabile”
- Tomaso Piras – imprenditore – Pane artigianale, Tomaso Piras: “Il tempo è il nostro ingrediente segreto”
- Domenico Quirico – editorialista de La Stampa – Migranti, Domenico Quirico: “Dal 2011 il problema è rimasto totalmente irrisolto”
- Michele Cossa – sindaco di Sestu
- Luca Neri – giornalista di Videolina
- Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
- Caffè Corretto
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