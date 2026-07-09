la strambata
09 luglio 2026 alle 14:13
La Strambata, puntata del 9 luglio 2026Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 9 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
Simonetta Columbu – Attrice e regista
Walter Ricciardi – Igienista dell’Università Cattolica di Roma
Massimo Zedda – Sindaco di Cagliari
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Corretto
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