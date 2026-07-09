Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 9 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it

Simonetta Columbu – Attrice e regista

Walter Ricciardi – Igienista dell’Università Cattolica di Roma

Massimo Zedda – Sindaco di Cagliari

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Corretto

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