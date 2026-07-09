Caffè Corretto del 9 luglio 2026, il nuovo libro di Claudia Sarritzu e il mercato del CagliariConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 9 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Claudia Sarritzu – scrittrice – Il nuovo libro di Claudia Sarritzu: “Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale”
Anna Puddu – assessora alla Salute del Comune di Cagliari – Cagliari recupera 100 alloggi ERP per 1.084 famiglie
Fabiano Gaggini – giornalista de L’Unione Sarda – Calciomercato Cagliari, Belotti ad Assemini e Gaetano ai saluti
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Terza ondata di caldo in Sardegna: temperature fino a 45°C