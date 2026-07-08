radiolina
08 luglio 2026 alle 14:42
“Caffè Corretto”: puntata dell’8 luglio 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 8 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Maria Laura Manca, presidente Municipalità di Pirri – Pirri, riapre il presidio della Polizia Locale
- Peppuccio Tuveri, segretario territoriale Uil Vigili del Fuoco – Vigili del Fuoco Sardegna, UIL in stato di agitazione
- Fabiano Gaggini, giornalista Unione Sarda – Cagliari, parte la stagione 2026-2027: Gaetano, il ritorno di Belotti e le priorità del mercato
- Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Sfruttamento sessuale di minori online, 7 arresti e 30 indagati: perquisizioni anche in Sardegna
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