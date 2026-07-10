Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Ivan Murgana – giornalista de L’Unione Sarda – 195 bis, inaugurati gli ultimi tre chilometri

Silvia Trois – presidente Fidapa di Cagliari e Sergio Cavoli – scrittore – Truffe, a Cagliari un convegno per imparare a difendersi

Alberto Masu – giornalista di Videolina – Calciomercato Cagliari, ecco i giocatori seguiti per rinforzare la rosa

Emanuele Dessì – Direttore de L’Unione Sarda – Incidente mortale in moto a Nuoro: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita

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