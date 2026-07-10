Caffè Corretto, la puntata del 10 luglio 2026: truffe, a Cagliari un convegno per imparare a difendersiConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Ivan Murgana – giornalista de L’Unione Sarda – 195 bis, inaugurati gli ultimi tre chilometri
Silvia Trois – presidente Fidapa di Cagliari e Sergio Cavoli – scrittore – Truffe, a Cagliari un convegno per imparare a difendersi
Alberto Masu – giornalista di Videolina – Calciomercato Cagliari, ecco i giocatori seguiti per rinforzare la rosa
Emanuele Dessì – Direttore de L’Unione Sarda – Incidente mortale in moto a Nuoro: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita