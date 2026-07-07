Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 7 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it

Wiliam Zonca – segreteria generale UIL Trasporti

Andrea Giuricin – Docente trasportista alla Milano Bicocca

Yuri Marcualis – Assessore Viabità e Trasporti Comune di Cagliari

Luca Neri – giornalista di Videolina

Walter D’Elia – assicuratore

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

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