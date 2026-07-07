La Strambata, puntata del 7 luglio 2026Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 7 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it
Wiliam Zonca – segreteria generale UIL Trasporti
Andrea Giuricin – Docente trasportista alla Milano Bicocca
Yuri Marcualis – Assessore Viabità e Trasporti Comune di Cagliari
Luca Neri – giornalista di Videolina
Walter D’Elia – assicuratore
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda