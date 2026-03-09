radiolina
09 marzo 2026 alle 15:41
La Strambata del 9 marzo: Cagliari al 33esimo posto delle città più vivibili in ItaliaConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 9 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
- Lorenzo Piras – Giornalista de L’Unione Sarda
- Il Post del Lunedì – Il male necessario
© Riproduzione riservata