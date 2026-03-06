radiolina
06 marzo 2026 alle 14:54
La Strambata del 6 marzo: ospite Luigi Mascia, segretario regionale CimoConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista del TG di Videolina – conduce la puntata del 06 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Paolo Veronesi, presidente Fondazione Umberto Veronesi
- Paolo Cannas, direttore generale Asl Sulcis Iglesiente
- Luigi Mascia, segretario regionale Cimo
- Eleonora Cocco, neurologa
- Celestino Tabasso, giornalista de L’Unione Sarda
- Carlo Cottarelli, economista
- Luca Neri, giornalista di Videolina
- Caffè Scorretto
