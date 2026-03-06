radiolina
Caffè corretto del 6 marzo: “Janas”, il nuovo singolo di Lord J e Luna MelisConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it– conduce la puntata del 6 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Deiana – giornalista de L’Unione Sarda
- Luna Melis – Cantante e Lord J – Rapper – “Janas”, il nuovo singolo di Lord J e Luna Melis che celebra la forza delle donne sarde
- Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda
- Emanuele Dessì – giornalista de L’Unione Sarda – Coflitto Iran-USA-Israele: perché l’Europa teme l’escalation
