Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it– conduce la puntata del 6 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Deiana – giornalista de L’Unione Sarda
  • Luna Melis – Cantante e Lord J – Rapper – “Janas”, il nuovo singolo di Lord J e Luna Melis che celebra la forza delle donne sarde
  • Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda
  • Emanuele Dessì – giornalista de L’Unione Sarda – Coflitto Iran-USA-Israele: perché l’Europa teme l’escalation
