06 marzo 2026 alle 12:39
Gr regionale del 6 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Dubai: la Farnesina conferma il ritorno dei crocieristi italiani
Sanità: la CGIL sarda proclama lo sciopero dei lavoratori del comparto
Villasor: la morte del conducente di una delle auto coinvolte nell’incidente frontale a Villasor
Cagliari: i Carabinieri scoprono un traffico internazionale di monete antiche
Capoterra: arrestato 48 enne che vessava la madre e voleva mettere fuoco alla casa
Lutto: è morto il pugile Puddu
Calcio: vigilia di Cagliari-Como. Oggi parla Pisacane
