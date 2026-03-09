Gr regionale del 9 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Selargius: una lite finisce a colpi di mannaia. Ferito grave trasportato in ospedale, è in pericolo di vita
Nuoro: è di natura dolosa il rogo di tre vetture
Olbia: furgone in fiamme sulla SS 125. Autista messo in salvo
Porto Torres: feriti in un incidente all’alba
Clima: Carbonia e il Sud Sardegna all’ulima posto nella classifica sul clima e vivibilità
Casa Cus: Andrea Matta ci illustra gli ospiti di questo pomeriggio
Calcio: riprendono domani pomeriggio gli allenamenti del Cagliari
Hockey su prato: perdono Amsicora e Ferrini Cagliari
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione": ospiti della puntata di oggi l’attaccante della Cos Antonio Demarcus e Gianni Pittorra e Emanuela Priori rispettivamente presidente e dirigente della Nuorese.