05 marzo 2026 alle 14:51
La Strambata del 5 marzo: ospite lo storico dell’Università di Cagliari Luca LecisConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista del TG di Videolina – conduce la puntata del 05 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luca Lecis – Storico Università di Cagliari
- Irma Toudjian – Ideatrice Le Salon de Musique
- Bastianino Monti – Associazione Culturale Interrios
- Carlo Alberto Melis – Giornalista di L’Unione Sarda
- Andrea Sechi – Giornalista del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda –
- Caffè Scorretto – Questione di odio
