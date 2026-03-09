radiolina
Caffè corretto: puntata del 9 marzo 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 9 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Gianluca Scroccu, docente dell’Università di Cagliari – Relazioni internazionali, Scroccu: “Il mondo vive una fase delicata come mai dal 1945”
- Valeria Pinna, giornalista – Milis riapre la chiesa di San Sebastiano: concessa l’indulgenza plenaria per una settimana
- Lisa Orrù, atleta – SoloWomanRun Cagliari, 16.000 donne in corsa: la vittoria di Lisa Orrù diventa un messaggio di speranza
- Nicola Salmoiraghi, musicologo – Sanremo, polemiche sulla vittoria di Sal Da Vinci: Nicola Salmoiraghi difende la canzone e critica gli attacchi
- Virginia Dal Cortivo, esperta di arte contemporanea – Barbie Day: “La bambola che ha trasformato il giocattolo in icona pop”
- Angelo Melis, scrittore – Il tempo di un respiro, il debutto del giovane autore Angelo Melis: amore, identità e crescita in un romanzo intenso
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Selargius, lite tra connazionali: 46enne ferito con una mannaia, è in condizioni disperate
