05 marzo 2026 alle 12:30
Caffè corretto del 5 marzo: trasporto merci in Sardegna, allarme rincari e concorrenza slealeConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it– conduce la puntata del 5 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Stefano Taras, presidente di Confagricoltura Sardegna – Trasporto merci Sardegna, allarme su costi insostenibili e concorrenza sleale per le imprese
- Andrea Culeddu, organizzatore della SoloWomenRun – Solo Women Run Cagliari 2026, 16.000 iscritte per l’onda fucsia dell’8 marzo
- Valentina Ligas, associazione Mai più sole contro il tumore – Mai più sole contro il tumore ODV, l’impegno accanto alle donne tra prevenzione e solidarietà
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari verso il Como: infortunati, classifica e corsa salvezza
- Luigi Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Gli aggiornamenti dal sito di UnioneSarda.it
