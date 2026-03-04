radiolina
04 marzo 2026 alle 17:06
La Strambata del 4 marzo: il generale Camporini analizza la situazione in Medio OrienteConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista del TG di Videolina – conduce la puntata del 04 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Gianpaolo Ledda – comitadu pro sa Nurra contro la speculazione energetica
- Vincenzo Camporini – generale – Guerra in Medio Oriente, il generale Camporini: “Manca uno scopo politico chiaro”
- Marta Chessa – vicepresidente cooperativa sociale Panta Rei – Panta Rei Sardegna: a Cagliari il welfare contro la povertà educativa
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sal Da Vinci vincerà l’Eurovision?
- Annalisa Melis – Crocieristi sardi bloccati a Dubai: “Non ci danno informazioni precise, solo indicazioni generiche”
- Caffè Scorretto – Poi presero noi
