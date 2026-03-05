Gr regionale del 5 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Medio Oriente: i ministri Tajani e Crosetto riferiranno in Aula. Diretta su Unione Tv e streaming su unionesarda.it
Ghilarza: esplode una stufa a gas, morti due coniugi
Orgosolo: crivellata di colpo l’auto di Maria Bonaria Monne, fondatrice e direttrice del Coro Femminile Priamo Gallisay di Nuoro
Cagliari: arrestati due 16enni che accoltellarono due 24enni fuori da una discoteca in Via Contivecchi
Villasor: evade dei domiciliari per rubare. 28enne portato nel carcere di Uta
Lanusei: stasera al Teatro Dei lo spettacolo “Ribelle – Storie di una notte cambiata”
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Caglairi-Como sarà arbitrata da Marinelli
Basket: ufficiale la risoluzione del contratto tra Dinamo e Nate Johnson Jr.