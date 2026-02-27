Radiolina
27 febbraio 2026 alle 15:02
La Strambata del 27 febbraio: ospite Paolo Zoroddu del CAV Spazio DonnaConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 27 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it –
- Giuseppe Luigi Cucca – Segretario regionale di Azione
- Giulio Gallera – Ex assessore della Salute Regione Lombardia
- Paola Zoroddu – Centro Antiviolenza Spazio Donna CAV
- Enzo Asuni – Conduttore di Sanremo Sofà e Angelica D’Errico – Giornalista –
- Gigi Sanna – Istentales
- Caffè Scorretto
