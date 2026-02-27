Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 27 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it –
  • Giuseppe Luigi Cucca – Segretario regionale di Azione
  • Giulio Gallera – Ex assessore della Salute Regione Lombardia
  • Paola Zoroddu – Centro Antiviolenza Spazio Donna CAV
  • Enzo Asuni – Conduttore di Sanremo Sofà e Angelica D’Errico – Giornalista –
  • Gigi Sanna – Istentales
  • Caffè Scorretto
© Riproduzione riservata