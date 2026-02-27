radiolina
27 febbraio 2026 alle 10:26
Caffè corretto del 27 febbraio: ospite Luca Loi, segretario nazionale Sappe Polizia PenitenziariaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda– conduce la puntata del 27 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luca Loi – segretario nazionale Sappe Polizia Penitenziaria
- Angelica D’Errico – giornalista
- Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it
